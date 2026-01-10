面識のない10代の女性にストーカー行為をした疑いで、静岡県湖西市に住む40代の男が逮捕されました。 1月10日、県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、湖西市鷲津に住む派遣社員の47歳の男です。 警察によりますと、男は2025年11月から12月にかけ、複数回にわたり、、面識のない10代の女性を湖西市の不特定多数の路上で待ち伏せするなど、ストーカー行為をした疑いがもたれています。 女性