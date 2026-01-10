ミュージカル「ダブル・トラブル TAKE2 〜Hollywood Ending〜」の公式サイトは10日、兄ジミー役で出演を予定していたふぉ〜ゆ〜・越岡裕貴(39)が、アキレス腱断裂のため降板すると発表した。報告を受けて、越岡、演出のウォーリー木下氏、プロデューサーと協議した結果、越岡の出演は難しいとの判断に至ったと説明。「一日も早い回復を願い、治療とリハビリに専念いただくことにいたしました」と報告した。また、サイト上で