¿ÀÂ¼Ver¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ½à·è¾¡ ¿ÀÂ¼³Ø±à1-1¡ÊPK9-8¡Ë¾°»Ö(10Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)2025Ç¯²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÍ¥¾¡¤·¡¢º£Âç²ñ¤È2´§¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)¤Ï½à·è¾¡¤Ç¾°»Ö(Ê¡Åç)¤ËPKÀï¤ÎËö¾¡Íø¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¾°»Ö¤Ç¤·¤¿¡£Á°È¾5Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óºÝ¤«¤éÄã¤á¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢²¬Âçµ±Áª¼ê¤ËÆ¬¤Ç·è¤á¤é¤ìÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â½ª»Ï¾°»Ö¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤¬