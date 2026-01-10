J3福島の練習に初参加した三浦知良（右）＝福島市内サッカー元日本代表FWでJ3福島入りした58歳の三浦知良が10日、チームに合流し、福島市での練習に初参加した。若手に交じって約2時間、精力的に動き「新鮮な気持ちを維持していく。試合に出るための準備をしっかりして、福島の皆さんの前で全力を尽くしたい」と意気込みを語った。寒空の下、周囲に雪が残るグラウンドで、ボール回しなどに取り組んだ。チームの印象について「