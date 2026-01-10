【モデルプレス＝2026/01/10】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スウィートステディー）の塩川莉世が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。【写真】カワラボアイドル、美脚際立つミニ丈でランウェイ◆スイステ塩川莉世、ガーリーなスタイルで登場塩川は、鮮やかなブルーのシャツワンピースに淡いイエローのカーデ