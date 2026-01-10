【モデルプレス＝2026/01/10】元AKB48でタレントの板野友美が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。【写真】34歳元AKB、シースルートップスで圧倒的透明感◆板野友美、シースルートップスで爽やかランウェイ板野は爽やかな白のシースルートップスに、繊細なラメがあしらわれた黒のフリルスカートを合わせた、大人ガーリ