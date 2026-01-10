長野市では10日、消防関係者が集まり新春恒例の出初め式が行われました。防災意識や災害への対応能力を高めようと、毎年行われている出初め式。長野市内各地区の消防団員などおよそ800人が参加し、市の中心部を行進しました。長野市消防局管内では、去年121件の火災が発生し、前の年よりと22件増加しています。原因別では、火災全体では「たき火」が最も多い一方で、住宅火災に限ってみると「ストーブ」と「たばこ」による火