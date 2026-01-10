長嶋一茂が１０日、カンテレ「ドっとコネクト」に生出演。２月にイタリアで開催されるミラノ・コルティナ五輪の注目選手を挙げた。「僕、高梨選手。スキー・ジャンプの。何かいつも起きるんだよねー、トラブルが」と北京五輪の混合団体戦ではスーツ規定違反で失格となった高梨沙羅選手（２９）に言及。「故意に、じゃなくて、不可抗力的なことが起きるんで。今回は何事もなく、頑張って飛んでほしい、ってのはありますね」と話