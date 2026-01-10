「全国高校サッカー選手権・準決勝、神村学園１（９ＰＫ８）１尚志」（１０日、ＭＵＦＧ国立）初優勝を狙った尚志（福島）は高校総体王者の神村学園（鹿児島）に１０人目まで及んだＰＫ戦の上に敗れ、福島県勢初の決勝進出はならなかった。前半５分に尚志が右サイドからのＦＷ根木のクロスを、中央でＦＷ岡が頭で押し込んで先制に成功した。しかし、後半２８分、神村学園に左サイドからのクロスを上げられると、ＦＷ日高に