立憲民主党の野田代表は、高市総理が通常国会冒頭での衆院解散を検討しているとの一部の報道を受け、「こちらもしっかり覚悟を決めて、受け止めていきたい」と話し、総選挙に向けた準備を加速させる考えを示しました。立憲民主党野田佳彦 代表「もし解散ということであったとしても、それはもう、こちらもしっかり覚悟を決めて、受け止めていきたいというふうに思います」立憲民主党の野田代表は、今月23日召集予定の通常国