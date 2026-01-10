サッカーの第１０４回全国高校選手権大会（読売新聞社など後援）は１０日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で準決勝が行われ、昨夏の全国高校総体覇者の神村学園（鹿児島）が尚志（福島）を破り、初の決勝進出を決めた。神村学園は試合開始早々に先制されたが、７０分過ぎに追いついた。１―１のまま突入したＰＫ戦を９―８で制した。