DeNAは10日、2軍練習施設「DOCK」の所在地である神奈川県横須賀市による「横浜DeNAベイスターズ新入団選手歓迎式2026」を同施設で開催。新人6選手が出席した。毎年恒例の同行事では新人選手が住民票を横須賀市に移し、「横須賀市民」としての第一声を参加したファンに対して発する。ドラフト1位・小田康一郎内野手（青学大）は「1月7日から横須賀市民の一員となりました。まだわからないことばかりでご迷惑をおかけすると思