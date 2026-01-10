政府与党内の一部から、1月23日に召集予定の通常国会の冒頭での衆議院解散案が浮上している。急浮上した早期の衆院解散案について、立憲の野田代表は、報道陣の取材に応じ、「働いて働いて働いてと言ってる割には、また政治空白を作って、物価高のために経済のために働かないで、（選挙で国民に）信を問うというやり方がいいのかどうか、これは厳しく問われるのではないか」と、このタイミングでの解散について疑問を呈した。その