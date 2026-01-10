きょう（10日）午前、香川県観音寺市の海岸で性別年齢不詳の遺体が見つかりました。 【地図をみる】「海岸に漂着している死者を発見」観音寺市で性別年齢不詳の身元不明遺体近隣住民が見つけ110番通報【香川】 警察によりますと、きょう午前11時14分ごろ、香川県観音寺市豊浜町箕浦の海岸で近所の住民が海岸を清掃していたところ、漂着している遺体を発見し110番通報しました。見つかった遺体は腐敗が進んでいて、着衣はなく、