サガン鳥栖は9日、MFクリスティアーノ(25)がノロエスチ(ブラジル)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年3月23日までとなる。ブラジル出身のクリスティアーノは2025年1月に鳥栖へ完全移籍。しかし、3月のトレーニングマッチ中に右前十字靭帯を断裂して全治8か月と診断され、公式戦の出場はゼロに終わった。クラブ公式サイトを通じ、「ここで得た学びをピッチで証明し、一回り成長した姿をお見せできるよう、新天地