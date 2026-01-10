[故障者情報]川崎フロンターレは10日、MF長璃喜が以前から痛みを感じていた左股関節の検査を受けた結果、恥骨結合炎と診断されたことを発表した。昌平高の長璃は2025年12月に川崎Fへの加入が内定。第104回全国高校サッカー選手権では大会No.1アタッカーとして注目されたが、チームは3回戦で敗退となっていた。