マルチクリエイター・こっちのけんと（29）が10日、都内で行われた漫画『コッチモフレンズ』（双葉社）発売記念イベント記者会見に登壇。2026年の抱負を明かした。【写真】大盛りあがり！「はいよろこんで」を披露したこっちのけんとトレードマークの緑色にピンクを合わせたコーディネートで、コッチモとともにイベントに登場したこっちのけんとは、ミニライブとして自身の楽曲「ピクルス」と「はいよろこんで」を披露。事前に