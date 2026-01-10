京都１１Ｒ・すばるステークス（Ｌ）・馬トク激走馬＝キタノズエッジ休み明け４戦目。ここ２走は先行勢が残る流れで、持ち味が生きなかったが、ラストの決め脚はしっかり使えていたことに地力強化を感じる。この中間は坂路で時計４本を重ね、調子はさらに上向いている印象。今回は、久々の距離延長になるが、デビュー戦を勝った舞台で問題なし。下り坂を使える京都は絶好の条件だ。スタートの課題も解消しつつあり、普段より