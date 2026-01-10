◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽準決勝神村学園（鹿児島）１―１（ＰＫ９―８）尚志（福島）（１０日・ＭＵＦＧ国立）尚志が１―１で迎えたＰＫ戦の末に神村学園に敗れ、福島県勢初の決勝進出を逃した。過去に２度敗れた準決勝で、またも勝てなかった。＊＊＊うなだれる尚志イレブンを、国立競技場に詰めかけた３万４８３４人の観衆が温かい拍手で包み込んだ。激闘となった一戦で勝利を逃したが、その戦いぶり