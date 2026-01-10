昨季現役を引退した中田翔さんが１０日、北海道札幌市の大倉山ジャンプ競技場を訪れ、ＨＴＢ杯ジャンプ兼ＦＩＳコンチネンタル杯の番組ゲストを務めた。スキージャンプを観戦するのはこの日が初めて。雪が降る中、標高３０７メートルにあるジャンプ台の頂上にも登った。スタート地点で選手が見る景色も確認し、「すごい迫力だし、選手たちの気が知れない。よくあんなところから１００何十メートル飛ぶなという、本当に恐ろし