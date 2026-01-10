◆第１０４回全国高校サッカー選手権準決勝神村学園（鹿児島）１―１（ＰＫ９―８）尚志（福島）（１０日・ＭＵＦＧ国立）神村学園（鹿児島）は尚志（福島）にＰＫ戦の激闘を制して同校初の決勝進出を果たした。史上６校目の夏の総体との２冠を狙う。県大会から全試合で先制点を決めてきたが、この試合では先に主導権を握られた。前半５分、相手のＦＷ根木翔大（３年）がゴールラインすれすれのところでロングフィードに追