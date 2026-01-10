10日、全日本バレーボール高校選手権（春高バレー）の準決勝が行われ、女子は岡山代表の就実が大阪国際を下し、決勝に進出しました。 就実は、第1セットで競り勝つと、第2、第3セットも奪ってストレート勝ち。決勝進出は2年ぶりで、大阪代表の金蘭会を相手に6回目の日本一を目指します。