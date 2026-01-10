９日、東京の首相官邸前でプラカードを掲げ抗議活動に参加する人々。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京1月10日】東京の首相官邸前で9日夜、市民グループが集会を開き、高市早苗首相が米国のベネズエラ軍事攻撃について態度表明を回避したことや、日本政府の最近の危険な軍事動向に対し、抗議した。（記者/楊智翔、李子越）９日、東京の首相官邸前でプラカードを掲げ抗議活動に参加する人々。（東京＝新華社記者／賈浩成