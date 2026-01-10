阪神の伊藤将司投手が自身のインスタグラムを更新し、先輩左腕と後輩内野手の「熊本対決」をアップした。ストリーズには福岡で合同自主トレを行っている3年目の百崎が、打撃投手を務める岩貞のボールを打っている動画を投稿。岩貞、百崎は同郷とあって「熊本対決」のフレーズが添えられている。毎年、岩貞と伊藤将は福岡で自主トレを行っており、今年から百崎が参加。20歳の百崎は成人式用のスーツも岩貞に作ってもらうなど