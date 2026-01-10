◇全国高校サッカー選手権準決勝神村学園 1―1（PK9―8） 尚志（2026年1月10日MUFG国立）全国高校サッカー選手権は10日に東京・MUFG国立で準決勝が行われ、神村学園（鹿児島）は尚志（福島）に1―1から突入したPK戦を9―8で制し、初の決勝進出を果たした。初制覇した高校総体との2冠に向け、総体の準決勝で2―1で下した相手に再び勝利。女子に続くアベックでの決勝進出となった。前半5分にロングパスを起点に左サイドを