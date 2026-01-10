■バレーボール 全日本高校選手権女子準決勝（10日、東京体育館）【一覧】バレーボール2025年度女子日本代表18歳・秋本美空が2年ぶりに代表復帰、アクバシュ監督新体制で始動高校バレーNo.1決定戦“春高バレー”女子の準決勝2試合が行われ、明日11日の決勝カードが決定した。インターハイ優勝の金蘭会（大阪）が東九州龍谷（大分）にマッチポイントを奪われるもフルセット（23ー25、25ー17、18ー25、25ー22、16ー14）の激戦を