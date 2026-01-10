フジテレビ系「ミキティダイニング」が１０日に放送され、庄司智春、藤本美貴の夫妻がＭＣを務めた。この日は、なにわ男子・大西流星がゲスト出演。アイドルの先輩である藤本に「今まで出会われた中で、一番プロだなと思われたアイドルの方って？」と聞いた。藤本は「ハロプロで言ったら、もう、あややですね」と即答。松浦亜弥の名を挙げて「完璧ですよね。一歩、外に足を踏み出したもんなら、ずっと、あやや。あ！プロだな