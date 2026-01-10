日本航空（JAL）は、「JAL Pay」と「JAL Pay両替」でのLife Status ポイント（LSP）の積算基準を1月12日から変更する。「JAL Pay」は、現行では500マイルあたり1LSPを積算していたが、変更後は400マイルあたり1LSPとなる。JAL Payの基本マイルが対象で、JAL PayマイルUPプログラムでたまるマイルや各種キャンペーンなどで積算されるボーナスマイルは対象外。「JAL Pay両替」は、現行ではボーナスマイルを除く全てのJAL Pay両替マイ