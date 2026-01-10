共に冬の選手権での最高成績はベスト４。１月10日に国立競技場で準決勝が開催され、尚志（福島）と神村学園（鹿児島）が激突した。開始５分に先手を取ったのは尚志。自陣からのロングボールに右サイドで抜け出した根木翔大がクロスを供給。ゴール前で待つ岡大輝がダイビングヘッドで流し込んだ。その後もシンプルかつスピーディな攻撃で好機を演出する尚志。対する神村学園はテンポの良いパスワークで局面を前に動かし、相手