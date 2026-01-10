日本相撲協会は10日、初場所（11日初日、両国国技館）の懸賞の申し込み本数を発表した。15日合計では3469本で、過去最多だった昨年の秋場所（3108本）を361本上回った。内訳は結び指定が395本で最多。力士では横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が375本でトップとなり、同・豊昇龍（26＝立浪部屋）が267本で続いた。新規申し込みは18社で、不動産投資サービス「リノシー」を運営するGAテクノロジーズ、楽天グループ、熊本県南