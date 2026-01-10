高知高（高知市）野球部の男性コーチが、部員に対し執拗に「なめとんのか」「殺すぞ」などと怒鳴りつけていたことが10日、高知県高野連への取材で分かった。様子を撮影した動画が交流サイト（SNS）で拡散しており、発覚した。