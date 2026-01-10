◇第104回全国高校サッカー選手権準決勝尚志1 （8PK9）1 神村学園（2026年1月10日MUFG国立）昨夏の全国高校総体4強の尚志（福島）が同優勝の神村学園（鹿児島）にPK戦の末に敗れ、県勢初の決勝進出はならなかった。1―1と90分間で決着がつかず、10人目までもつれたPK戦の末に力尽きた。全国高校総体準決勝で1―2で敗れたライバルの前に、再び涙をのんだ。電光石火の先制弾だった。前半5分、右サイドでエースのFW根木翔大