俳優チョ・ボクレが、遅ればせながら結婚式を挙げることが明らかになった。1月10日、所属事務所のBHエンターテインメントによると、チョ・ボクレは2月21日、ソウル・江南区にあるウェディングホールで結婚式を執り行う予定だ。【写真】“世紀の結婚式”が続く韓国芸能界チョ・ボクレは2021年、コロナ禍の影響により正式な結婚式を行っていなかった。その後、2023年に第一子となる長男、昨年には第二子の長女が誕生し、二児の父とな