素質馬がそろった１月１０日の京都５Ｒ・３歳未勝利（芝１６００メートル、牝馬限定＝１８頭立て）は、北村友一騎手が乗った７番人気のダンデノン（牝３歳、栗東・田中克典厩舎、父シルバーステート）が好スタートからハナに立つと、そのまま後続を寄せ付けずに逃げ切って勝利した。１馬身差の２着に４番人気ハヤブササキチャン（吉田隼人騎手）が入り、さらに１馬身１／４差の３着に２番人気ロサドラーダ（高杉吏麒騎手）が入っ