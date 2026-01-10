１月１０日の京都７Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１２００メートル＝１５頭立て）は、道中は最後方だった８番人気のベンダバール（牡５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ドレフォン）が直線で大外一気の末脚を繰り出し、勝利を挙げた。勝ち時計は１分１２秒５（良）。トール・ハマーハンセン騎手＝ドイツ＝は１月４日に短期免許取得後、これが初勝利。ドイツでは２４年、２５年とリーディングに輝いた名手は、昨年８月のワールドオー