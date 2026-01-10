元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が８日放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（木曜・深夜１時２６分）に出演。悔しかった経験を明かした。番組で、当時言えなかったことを川柳に乗せてぶっちゃける企画が行われ「ライブでは滝に打たれる影武者です」と詠んだ須田。「ＡＫＢの東京ドームコンサート、２０１２年で…」と説明を始めた。文字が出る大きなビジョンの滝に打たれながら踊っていたメンバーが、次の曲で下手