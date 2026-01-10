【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は9日、国際宇宙ステーションに滞在中の油井亀美也飛行士ら4人を日本時間15日夕に地球に帰還させると発表した。油井さんの同僚飛行士に健康上の問題があり、帰還を早めた。