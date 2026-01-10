韓国の女子ゴルファー、パク・ヒョンギョン（２６）が１０日、インスタグラムを更新。東京タワーをバックに撮影したオフショットを投稿した。インスタグラムのフォロワー数は１５万人の人気ゴルファー。グリーン上とは雰囲気も一変する私服姿に、フォロワーからは「え？東京にいるの？」、「ゴルフ美人」、「あなたは素晴らしい」、「見るだけでドキドキする」と反響を集めた。パクは韓国ツアー通算８勝。昨季日本のメジャー