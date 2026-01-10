アーティスト、こっちのけんと（29）が10日、都内で、ミニライブと「コッチモフレンズ」（双葉社）のお渡し会を行った。「コッチモ−」は、こっちのけんとをモデルにイラストレーターのカナヘイ氏が手がけたキャラクター、コッチモが登場する4コマ漫画。こっちのけんとは「はいよろこんで」など2曲を歌唱し、歌詞を間違え苦笑いする場面もあったが、ファンの温かい声援もあり「紅白とか出てもこういう場でミスっちゃう」と笑顔だっ