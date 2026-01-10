これぞ「男のロマン」！ 2026年1月9日から11日まで開催の「東京オートサロン2026」は、クルマ業界の新年会ともいえる年明け最初の一大イベントです。さまざまなショップやカーメーカーが多くのモデルを出展するなか、西ホール2にブースを構える「TOP SECRET（トップシークレット）」では、最高速チャレンジの“黄金期”を彷彿させる、次世代のフラッグシップマシン「VR-Supra」に注目です。【画像】超カッコいい！ これがトヨ