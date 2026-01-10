JR西日本によりますときょう（10日）伯備線の根雨駅～武庫駅間で発生した倒竹の影響で「特急やくも号」に遅れがでているということです（10日・午後1時50分現在） 【出雲市⇒岡山方面】・やくも18号（岡山行き）約15分遅れ JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。