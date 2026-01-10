「こんなお宝本が眠っているなんて」詩人の渡辺八畳がブックオフで買ったという1冊の本をXで投稿。思わぬ波紋を呼んでいる。「ブックオフで呪いの本を買ったらデニスへのサイン入りだった」と、オカルトコレクターとしてYouTubeやテレビ出演で人気の田中俊行の「呪物蒐集録」(竹書房)の写真をアップ。ブックオフで購入したという本の扉の部分には田中のサインと「デニスさんへ、本日はありがとうございます」の文字が。お笑い