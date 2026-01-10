山梨県上野原市の山火事は、発生からおよそ50時間が経ちました。現在も延焼中で、消防などによる消火活動が続けられています。【映像】山から濃く白い煙が立ち上っている様子火事の発生から3日目となるきょうも山から濃く白い煙が立ち上っているのを確認できます。きのうは、山の東側で火を確認できましたが、そこから徐々に西側へと燃え移ってきているように見えます。消防などによりますと、午前9時の時点で、焼損面積は