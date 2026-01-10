1月9日夕方、新潟市江南区の道路で、車を運転中に横断歩道を歩いていた10代女性をはねた疑いで、19歳の大学生が現行犯逮捕されました。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、新潟市北区に住む男子大学生（19）です。男子大学生は1月9日午後5時半前、新潟市江南区北山の農道で軽自動車を運転中に、横断歩道を横断していた10代女性をはねた疑いが持たれています。車には男子大学生のほかに2人の同乗者がいて、その同乗者から警