新潟市東区で9日に発生した市道の陥没について、10日朝、応急工事が完了し交通規制が解除されました。9日午前11時ごろ、新潟市東区太平の市道で直径約5ｍ、深さ3.5ｍに渡り道路が陥没しました。道路の下を通る下水道管の腐食による損傷が原因とみられ、市は現場を通行止めにするとともに、周辺地域の約7000世帯に下水道の使用自粛を要請し応急工事にあたっていましたが、10日午前7時ごろまでに下水道の仮設管の設置や、路面の埋め