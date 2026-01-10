現役時代は「ビーチの妖精」と呼ばれた元ビーチバレー選手でタレントの浅尾美和さん（39）が2026年1月5日、自身のインスタグラムを更新し、上品な白いノースリーブ姿で近影を披露した。美肌が際立つアップショット浅尾さんは、「愛用中のチェルラーの美容液！」とつづり、美肌が際立つアップショットや撮影中の動画などを投稿。「ビーチバレー選手時代はかなり日焼けしていて、蓄積されたシミ・くすみで悩んでいましたが、今はもう