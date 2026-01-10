メ～テレ（名古屋テレビ） 3連休の東海地方は厳しい寒さとなり平野部でも雪の可能性があります。 10日朝の東海地方は冷え込みが強まり、最低気温は、名古屋では－0.9℃と2日連続で氷点下となりました。 「上着をいっぱい持ってきたが足りないくらい寒い」 「中はいっぱい着込んでいる。朝は布団から出られなかったが名古屋にお出かけしてくるので頑張って起きた」 10日の天気です。このあとも穏やかに晴れ