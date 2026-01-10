ヤクルト・池山隆寛監督が１０日、埼玉・戸田市のヤクルト戸田球場で始まった新人合同自主トレを視察。明るい指揮官は大爆笑の訓示で新人の緊張をほぐした。「おはようございます。かんどる！」と自ら突っ込みを入れながらあいさつすると、正面にいた城西大出身のドラフト２位ルーキー松川玲央に向かって「城西大学、箱根駅伝、大健闘ありがとうございました。松川選手の頑張りが後輩の誇りになっていきますので、皆さんの母校