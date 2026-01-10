◆ラグビーリーグワン２部▽第３節花園４７―３４日野（１０日・東大阪市花園ラグビー場）３季ぶりの１部復帰を目指す花園（旧近鉄）が、７トライを奪って日野を下し、初のリーグワン開幕３連勝を飾った。前半２分と７分にＣＴＢピーター・ウマガ＝ジェンセンが２トライを挙げ、序盤でいきなり１４点をリード。２１―１７で前半を終えた。後半２分に逆転を許してシーソーゲームとなったが、１７分のトライで再び逆転すると