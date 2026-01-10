声優の三森すずこが10日、都内でアニメ映画「白蛇:浮生」（監督チェン・ジエンシー、リー・ジアカイ）の完成披露試写会に出席した。21年公開の「白蛇:縁起」の続編で、中国の伝説「白蛇伝」を題材とした主人公・白蛇の前世の恋物語。24年夏から生活の拠点を米国に移しており「アメリカから来ました」と笑顔であいさつした。22年に第1子となる男児、24年に第2子となる男児を出産。前作からの変化を聞かれると「4年間いろいろ